Парад в честь Дня Победы в Иерусалиме. Фоторепортаж

Фото: Мирьям Альстер (Flash90) и Александр Стратиевский
Во вторник, 9 мая, в Иерусалиме состоялось праздничное шествие ветеранов, посвященное 72-й годовщине победы над нацистской Германией.
В мероприятии приняли участие министр алии и интеграции Софа Ландвер, министр экологии Зеэв Элькин, депутаты Кнессета Ицхак Герцог, Ксения Светлова, Михаль Биран и Константин Развозов, представители ветеранских организаций. Среди участников парада было много молодежи.
Для ветеранов выделили открытые электромобили с крышей.