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Фоторепортажи

Парад в честь Дня Победы в Иерусалиме. Фоторепортаж

время публикации: 12:48 | последнее обновление: 15:56 блог версия для печати фото

Фото: Мирьям Альстер (Flash90) и Александр Стратиевский

Во вторник, 9 мая, в Иерусалиме состоялось праздничное шествие ветеранов, посвященное 72-й годовщине победы над нацистской Германией.

В мероприятии приняли участие министр алии и интеграции Софа Ландвер, министр экологии Зеэв Элькин, депутаты Кнессета Ицхак Герцог, Ксения Светлова, Михаль Биран и Константин Развозов, представители ветеранских организаций. Среди участников парада было много молодежи.

Для ветеранов выделили открытые электромобили с крышей.

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