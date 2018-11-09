Лесной пожар уничтожил городок Парадайс в Калифорнии. Фоторепортаж

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8 ноября 2018 года городок Парадайс в округе Бьютт на севере Калифорнии почти полностью был уничтожен в результате сильного лесного пожара. По предварительным данным, сгорели около тысячи домов, в том числе местная больница, есть погибшие. Число жертв уточняется.

В общей сложности, эвакуированы около 50 тысяч жителей округа.

Площадь пожара уже превышает 7 тысяч гектаров. Огонь продолжает распространяться.

Следующим на пути лесного пожара может стать город Чико, население которого составляет примерно 93 тысячи человек.

По оценкам местных властей, речь идет об одном из самых сильных лесных пожаров за последние годы.