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Юбилей Карла Лагерфельда, законодателя моды. Фотогалерея

время публикации: 9 сентября 2018 г., 14:32 | последнее обновление: 9 сентября 2018 г., 14:32 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

10 сентября знаменитый модельер Карл Лагерфельд отмечает юбилей. Согласно паспортным данным, Карл Отто празднует 85-летие. Сам он настаивает на том, что ему исполняется 80.

Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной шведско-немецкой семье. В 1952-м перебрался в Париж, где изучал искусство высокой моды. Уже в 50-х добился известности. Собственную линию Karl Lagerfeld Impression основал в 1974-м (позже появились KL и KL by Karl Lagerfeld). Последние 35 лет является художественным директором дома Chanel.

Фотограф, галерист, библиофил, парфюмер (автор аромата "с запахом книги"). Неженат, бездетен. После смерти от СПИДа в 1989 году его спутника жизни Жака де Башера живет один в доме, где кроме него находятся только домработница, повар и шофер. Говорит, что секс его уже не интересует.

Законодатель моды, в определенном смысле, не подвержен модным веяниям. Лагерфельд не видит ничего предосудительного в том, чтобы использовать для изготовления одежды мех диких животных. Не жалует социалистов, в частности весьма резко высказывался в адрес президента Франции Олланда. Не допускает для участия в показах своих коллекций полных моделей, чем вызывает гнев феминисток.

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