18+
9 сентября 2019 г.
последняя новость: 19:04
Эдельсоны о Саре Нетаниягу : «Она ? сумасшедшая!»
Ганц, арабы и Либерман уже объединились против Ликуда
«Устав СМИ» — равнение на Египет
Состоялась высотная прогулка между башен «Москва-сити» на рекордной высоте
Мир оливкового масла
Лучшие фильмы и платья кинофестиваля
3 продукта, которые убивают раковые клетки
Ученые открыли рецепт омоложения
Разговор с Ларисой Амир
Ссора с США доведет Турцию до ядерной кнопки
Израиль уже ведет "войны будущего"
Скандал Омар-Тлайеб
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:04 Президенту Израиля Реувену Ривлину - 80 лет. Фотогалерея
11:38 От шубы до бикини: нью-йоркская неделя моды. Фоторепортаж
10:38 Магия ирландских ритмов в Израиле. Фоторепортаж
08:55 "Bushwig": Манхэттен принял крупнейший драг-фестиваль мира. Фоторепортаж
07:50 "Собачий день" в аквапарке Колорадо. Фоторепортаж
10:55 Еврейке Катерине Грэм – 30. Американская актриса отмечает юбилей. Фотогалерея
06:45 Вне рамок: в Нью-Йорке открылась неделя моды. Фоторепортаж
06:08 Последствия урагана "Дориан" на Багамах. Фоторепортаж
08:42 Самые сексуальные наряды Венецианского кинофестиваля 2019. Фотогалерея
17:13 Актеру Киану Ривзу – 55. Фотогалерея
Загрузка...
Фоторепортажи

Президенту Израиля Реувену Ривлину - 80 лет. Фотогалерея

время публикации: 16:04 | последнее обновление: 16:13 блог версия для печати фото

Фото: семейный архив, Flash90 и Getty Images

9 сентября исполнилось 80 лет 10-му президенту Израиля Реувену Ривлину.

Он родился в Иерусалиме в семье известного профессора-семитолога. Служил в ЦАХАЛе, дослужился (как резервист) до майора. Изучал юриспруденцию в Еврейском университете Иерусалима.

В 1978 году впервые избран в муниципалитет Иерусалима. С 1981 по 1986 год входил в совет директоров авиакомпании "Эль-Аль". В 1986 году возглавил иерусалимский филиал движения "Херут". В 1988-м после неудачи на выборах мэра Иерусалима был избран в Кнессет от партии "Ликуд". Оставался депутатом парламента в течение семи каденций (до 2014 года). Был спикером Кнессета 16-го и 18-го созывов.

Занимал должность министра связи в первом правительстве Ариэля Шарона.

С июля 2014 года занимает пост президента Израиля.

Реувен Ривлин (слева) с семьей. 40-е годы
Реувен Ривлин (слева) с семьей. 40-е годы
Реувен Ривлин и Давид Леви. 1986
Реувен Ривлин и Давид Леви. 1986
Реувен Ривлин (слева) на футбольном матче. 1985
Реувен Ривлин (слева) на футбольном матче. 1985
Ариэль Шарон и Реувен Ривлин. 2003
Ариэль Шарон и Реувен Ривлин. 2003
Шимон Перес, Реувен Ривлин и Биньямин Нетаниягу. 2009
Шимон Перес, Реувен Ривлин и Биньямин Нетаниягу. 2009
Нехама и Реувен Ривлин. 2016
Нехама и Реувен Ривлин. 2016
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 9 сентября 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019