Президенту Израиля Реувену Ривлину - 80 лет. Фотогалерея

Фото: семейный архив, Flash90 и Getty Images

9 сентября исполнилось 80 лет 10-му президенту Израиля Реувену Ривлину.

Он родился в Иерусалиме в семье известного профессора-семитолога. Служил в ЦАХАЛе, дослужился (как резервист) до майора. Изучал юриспруденцию в Еврейском университете Иерусалима.

В 1978 году впервые избран в муниципалитет Иерусалима. С 1981 по 1986 год входил в совет директоров авиакомпании "Эль-Аль". В 1986 году возглавил иерусалимский филиал движения "Херут". В 1988-м после неудачи на выборах мэра Иерусалима был избран в Кнессет от партии "Ликуд". Оставался депутатом парламента в течение семи каденций (до 2014 года). Был спикером Кнессета 16-го и 18-го созывов.

Занимал должность министра связи в первом правительстве Ариэля Шарона.

С июля 2014 года занимает пост президента Израиля.