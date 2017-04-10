Знаменитому актеру Стивену Сигалу – 65 лет. Фотогалерея

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10 апреля исполнилось 65 лет знаменитому голливудскому актеру, продюсеру, режиссеру и мастеру айкидо Стивену Сигалу.

Стивен Фредерик Сигал родился 10 апреля 1952 года в Лансинге, штат Мичиган. Его мать Патрисия работала медсестрой и называла себя ирландкой, хотя в точности ее происхождение неизвестно, так как она выросла в приемной семье. Отец – Самуэль Стивен Сигал, выросший в семье евреев-иммигрантов из России Доры Гольдштейн и Натана Зигельмана – преподавал математику в старших классах.

Стивен о своих еврейских корнях обычно не рассказывает. Зато в одном из интервью в России заявлял, что у него есть дед-монгол, родившийся то ли в Бурятии, то ли в Калмыкии. Судя по рассказу актера, к такому выводу он пришел, рассматривая одну из старых семейных фотографий, на которой его дед был в "монгольской шапке". Сигал также говорил, что его предки жили во Владивостоке, Санкт-Петербурге и на Украине.

С семи лет Стивен начал заниматься боевыми искусствами: сначала – каратэ, затем – айкидо. В 17-летнем возрасте переехал в Японию, женился на японке, которая родила ему двух сыновей. В 1974-м получил 1-й дан, а на следующий год стал первым в истории Японии американцем, открывшим в этой стране додзё (зал для тренировок и медитаций). В настоящее время имеет 7-й дан айкидо айкикай и звание сихан.

Стивен Сигал начал сниматься в кино относительно поздно, когда ему было уже 30 лет. Сначала его пригласили для участия в постановках нескольких боевых сцен в Японии, а с 1986 года – в США. Его первым партнером по съемкам в Голливуде и его третьей женой стала актриса и модель Келли Леброк. В общей сложности, за 30 лет кинокарьеры он снялся примерно в 50 фильмах и сериалах, в частности, а таких картинах, как "В осаде", "Иностранец", "Смертельный удар", "Мачете", "Настоящее правосудие".

У Стивена семеро детей. С 2009 года он женат на монголке по имени Эрдэнэтуяа (в девичестве: Батсүх).

Сигал демонстрирует интерес к России и дружен с президентом РФ Владимиром Путиным, который осенью 2016 года предоставил ему российское гражданство.