Израильские левые отметили 100-летие революции в России. Фоторепортаж

Фото: Лев Финкель. NEWSru.co.il

Вечером 9 августа в клубе "А-Театрон" на Иерусалимском бульваре в Яффо состоялся театрализованный вечер, посвященный 100-летию революции 1917 года в России. Информационным спонсором выступило армейское радио "Галей ЦАХАЛ": происходившее в зале транслировалось в прямом эфире и на сайте радиостанции.

На мероприятие пришли сотни людей, были среди них и пожилые, и молодые, в основном светские, хотя встречались и религиозные. Судя по разговорам, абсолютное большинство присутствовавших поддерживают или, во всяком случае, не отвергают коммунистическую и социалистическую идеологию.

Зал был украшен советскими, корейскими и израильскими коммунистическими плакатами. На сценическом экране красовались изображение Ленина и надпись "100 лет революции, 1917-2017". Раздавали газету "А-Маавак" ("Борьба"), передовица которой призывала к созданию "фронта борьбы с правительством капитала и поселений", а также значки с коммунистической символикой. Обсуждалась подзабытая тема жизни при коммунизме, но напитки в буфете не были бесплатными.

Вечер открыл командир и главный редактор "Галей ЦАХАЛ" Ярон Декель. Но главным персонажем стал известный своими левыми взглядами ведущий этой радиостанции, "последний коммунист" Эран Сабаг, вышедший на сцену в образе рассказчика и "вождя революции".

Повествование Сабага о событиях, предшествовавших Октябрьской революции, о происходившем в России осенью 1917 года и после звучало увлекательно, хотя и не всегда было точным. На американский манер Троцкий в его исполнении был "Леоном", министр иностранных дел Временного правительства Павел Милюков превратился в "Мельюкова", с ударением на второй слог, и т.д. В качестве "революционных" мелодий, звучали "Калинка" и военный марш "А для тебя родная, есть почта полевая" (написанный в 1955 году к фильму "Максим Перепелица").

Все эти мелочи вряд ли были известны собравшимся в зале. Среди них почти не было русскоязычных – тех, кто еще в школьном детстве и институтской юности получил "прививку от коммунизма". Они пришли на вечер единомышленников, выросших вдали от страны, пережившей эпоху коммунистических палачей.