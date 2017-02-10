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Sotheby's Erotic: чувственное искусство для богачей. Фоторепортаж

время публикации: 16:54 | последнее обновление: 17:20 блог версия для печати фото

Фото: Тристан Фьюингс. Getty Images

В Лондоне готовится аукцион Sotheby's Erotic, где представлены античные и современные предметы эротического искусства. Стоимость лотов от 10 тысяч до 800 тысяч фунтов стерлингов.

Самым дорогим лотом является резная кровать красного дерева второй половины XIX века, принадлежавшая Эстер Лахманн (она же Полин-Терееза Вилльенг, маркиза де Паива, графиня Хенкель фон Доннерсмарк). Эстер (Эсфирь) родилась в Москве в семье бедного еврейского портного Мартина Лахманна, а позже стала самой известной и богатой куртизанкой в Париже и женой вельможных персон.

См. также: В Древнем мире секс был: по странам и континентам. Фоторепортаж

На аукционе также представлены: римская скульптурная композиция "Любовники" 1-2 века н.э., торс Пана 2 века н.э., работы американского художника и иллюстратора Джила Элвгрена, литографии американца Мела Рамоса, французского скульптора, живописца и мецената Альфреда Буше, французского скульптора Жака Лойселя, американского художника Говарда Чандлера Кристи, француженки еврейского происхождения Сары Бернхардт, немца Гюнтера Закса – бывшего мужа Брижит Бардо, родители которого были близкими друзьями лидеров Третьего рейха, и других.

Кровать Эстер Лахманн
Кровать Эстер Лахманн
Работа Джила Элвгрена
Работа Джила Элвгрена
Античная скульптурная композиция "Любовники"
Античная скульптурная композиция "Любовники"
Работа Сары Бернхардт
Работа Сары Бернхардт
Работа Альфреда Буше
Работа Альфреда Буше
Работа Гюнтера Закса
Работа Гюнтера Закса
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