Sotheby's Erotic: чувственное искусство для богачей. Фоторепортаж

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В Лондоне готовится аукцион Sotheby's Erotic, где представлены античные и современные предметы эротического искусства. Стоимость лотов от 10 тысяч до 800 тысяч фунтов стерлингов.

Самым дорогим лотом является резная кровать красного дерева второй половины XIX века, принадлежавшая Эстер Лахманн (она же Полин-Терееза Вилльенг, маркиза де Паива, графиня Хенкель фон Доннерсмарк). Эстер (Эсфирь) родилась в Москве в семье бедного еврейского портного Мартина Лахманна, а позже стала самой известной и богатой куртизанкой в Париже и женой вельможных персон.

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На аукционе также представлены: римская скульптурная композиция "Любовники" 1-2 века н.э., торс Пана 2 века н.э., работы американского художника и иллюстратора Джила Элвгрена, литографии американца Мела Рамоса, французского скульптора, живописца и мецената Альфреда Буше, французского скульптора Жака Лойселя, американского художника Говарда Чандлера Кристи, француженки еврейского происхождения Сары Бернхардт, немца Гюнтера Закса – бывшего мужа Брижит Бардо, родители которого были близкими друзьями лидеров Третьего рейха, и других.