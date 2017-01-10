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Реконструкция площади Дизенгоф: Тель-Авив временно остался без поющего фонтана. Фоторепортаж

время публикации: 14:38 | последнее обновление: 14:59 блог версия для печати фото

Фото: Flash90 и Wikipedia

В Тель-Авиве на площади Дизенгоф идут работы по разрушению второго уровня и разноцветного поющего фонтана, ставшего одним из символов города. По решению муниципалитета будет осуществлен проект по возвращению улице Дизенгоф ее первоначального вида, когда площадь находилась на одном уровне с проезжей частью.

При этом новый фонтан планируется соорудить в центре обновленной площади. Он будет похож на прежний. Но многие тель-авивцы переживают по поводу того, что город лишился одного из своих символов, хотя и временно.

Площадь Дизенгоф появилась в исторической части Тель-Авива в 1934 году, и была реконструирована в 70-х годах с целью решения проблемы пробок в этом районе. На площади появился второй уровень, где под руководством израильского скульптора Якова Агама был возведен разноцветный фонтан "Огонь и вода".

Поющий фонтан был призван символизировать "единство искусства, науки и техники", или, согласно другой версии, сочетание воды и огня, отражающее еврейское восприятие мира.

На протяжении десятилетий площадь была популярным местом среди туристов и местных жителей, и одной из достопримечательностей "Белого города".

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// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 21 августа 2015 г.
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