10 января 2017 г.
последняя новость: 16:48
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:26 Прощание с Рафсанджани в Тегеране. Фоторепортаж
14:38 Реконструкция площади Дизенгоф: Тель-Авив временно остался без поющего фонтана. Фоторепортаж
13:20 Журавли в небе. Январский фоторепортаж из долины Хула
11:00 Первый международный автосалон 2017 года: новинки индустрии. Фоторепортаж
08:02 Снегопад в Мадждаль-Шамсе. Фоторепортаж
21:58 Израиль простился с жертвами теракта в Иерусалиме. Фоторепортаж
08:22 Церемония вручения премии "Золотой глобус 2017". Фоторепортаж
14:28 "Автомобильный теракт" в Иерусалиме. Фоторепортаж
09:01 Шхем. Рабочее место корреспондента Сергея Гранкина. Фотозаметка Дмитрия Брикмана
08:34 Митинг в поддержку единства народа в Тель-Авиве. Фоторепортаж
Фоторепортажи

Прощание с Рафсанджани в Тегеране. Фоторепортаж

время публикации: 15:26 | последнее обновление: 15:36 блог версия для печати фото

Фото: Маджид Саиди. Getty Images

10 января в Тегеранском университете прошла церемония прощания с бывшим президентом Исламской республики Иран Али Акбаром Хашеми Рафсанджани, который скончался в понедельник на 83-м году жизни от сердечного приступа. В церемонии приняли участие сотни тысяч человек.

Памятную молитву прочел Верховный лидер Исламской революции Али Хаменеи, считавшийся недругом покойного экс-президента. На ведущих к университету улицах можно было увидеть транспаранты, где Хаменеи и Хашеми Рафсанджани изображены вместе.

В церемонии участвовали и другие руководители режима аятолл, в том числе – президент Хасан Роухани, ставший преемником Рафсанджани во главе лагеря "умеренных".

Скончавшийся президент будет похоронен рядом с лидером Исламской революции – великим аятоллой Рухоллой Хомейни. Его мавзолей находится на юге Тегерана.

Представители иранской оппозиции отказываются видеть в Рафсанджани реформатора. Они напоминают, что он был сподвижником Хомейни и входил в высшее руководство "фашистского теократического режима".

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 января 2017 г.
Сотни тысяч иранцев участвуют в похоронах Хашеми Рафсанджани
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 января 2017 г.
Умер от сердечного приступа экс-президент Ирана Али Рафсанджани







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 10 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017