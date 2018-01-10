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Люди и стены: Нидерланды

время публикации: 07:13 | последнее обновление: 07:35 блог версия для печати фото

Фото и текст: Алина Загорская. NEWSru.co.il, facebook.com/alinamash

Процветание Голландии началось с того, что в XVI веке туда прибыли изгнанные из Испании евреи, наладили алмазное, банковское и торговое дело, а заодно изобрели биржу и страховку. Голландцы тоже оказались не лыком шиты и основали Вест-Индскую компанию. Которая торговала не лыком и пенькой, как я раньше думала, а рабами. Они покупали негров в Африке и отвозили их в Америку, которая до сих пор кается. Но причем тут голландцы – да?

А в XX веке этот мирный и законопослушный народ стал чемпионом Западной Европы по сдаче евреев в концлагеря: зачистили страну начисто и овладели всем их имуществом.

Хозяева нашей безумной квартирки с ванной в салоне и отвесной лестницей в туалет нашли интересную для израильтянок тему: "Квартира сверху принадлежала евреям, а также снизу, справа, слева, да и весь район Де Плантаге был до войны еврейским".

К сожалению, все они умерли в лагерях, и теперь тут живут милые и добрые голландцы, терпимые ко всем человеческим грехам.

А вообще страна маленькая, прелестная, и даже солома, которой кроют крыши роскошных особняков, выглядит не менее респектабельной, чем черепица. Кусочек рая на земле.

Люди и стены: Нидерланды
Люди и стены: Нидерланды
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