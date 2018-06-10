Последняя пятница Рамадана в Газе и Иерусалиме. Фоторепортаж

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На этой неделе, 14 июня, завершается священный для мусульман месяц Рамадан. 8 июня отмечалась последняя пятница Рамадана. Традиции ислама рекомендуют этот день проводить в молитвах. Но в течение последних почти 40 лет в Иране этот день объявлен "днем Аль-Кудса", когда "стражи" исламской революции устраивают многотысячные марши с требованием "освободить" Иерусалим от евреев. В этом году иранский "день Аль-Кудса" с особым энтиузиазмом отмечали в секторе Газы, где в последнюю пятницу Рамадана проходил очередной этап "марша возвращения". ХАМАС угрожал небывалой атакой "огненных змеев". ЦАХАЛ принял меры, в значительной степени сорвав планы ХАМАСа и недопустив вновь прорыва жителей сектора на израильскую территорию.

В Иерусалиме "день Аль-Кудса" прошел относительно спокойно: сотни тысяч мусульман молились около мечети Аль-Акса.