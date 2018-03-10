Звезде "Основного инстинкта" Шарон Стоун – 60. Фотогалерея

10 марта звезде Голливуда, актрисе и продюсеру, Шарон Стоун исполняется 60 лет.

Шарон родилась и выросла в Мидвилле, штат Пенсильвания. В 1975 году она окончила среднюю школу и вскоре приняла участие в одном из конкурсов красоты, получив контракт с модельным агентством Форда.

Спустя несколько лет Шарон предпочла модельной карьере кинематограф. Мировую известность ей принес фильм "Основной инстинкт". Картина вышла в 1992 году, а Шарон Стоун получила за роль в этом триллере премию "Золотой глобус". За роль в фильме "Казино" Мартина Скорсезе она также получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".