"Евровидение-2017": первый полуфинал в Киеве. Фоторепортаж

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В Киеве вечером во вторник, 9 мая, состоялся первый полуфинал международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2017".

В первом полуфинале выступили представители 18 стран: Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении, Латвии.

В финал прошли исполнители из Армении, Австралии, Азербайджана, Бельгии, Кипра, Греции, Молдовы, Польши, Португалии и Швеции.

Второй полуфинал, в котором примет участие представитель Израиля Имри Зив, пройдет 11 мая. Финал состоится 13 мая.

Украина как победитель прошлогоднего конкурса, проходившего в Стокгольме, и организатор нынешнего "Евровидения" сразу выступит в финале, наряду с представителями стран "Большой пятерки" – Германии, Испании, Великобритании, Италии и Франции.