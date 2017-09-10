"Революция во имя животных" в Тель-Авиве собрала 30 тысяч человек. Фоторепортаж

Фото: Мирьям Альстер и Томер Ньюьберг. Flash90

Вечером 9 сентября в Тель-Авиве состоялась крупнейшая в истории Израиля акция защитников прав животных, собравшая около 30 тысяч человек. Среди участников демонстрации, выступающих за гуманное обращение с животными, были не только взрослые, но и дети. Пришли представители различных организаций и обычные граждане, некоторые из них были со своими домашними питомцами.

Акция объединила представителей различных движений – защитников диких животных, вегетарианцев, сторонников гуманного обращения не только с домашними, но и с сельскохозяйственными животными.

Это мероприятие широко рекламировалась в социальных сетях. Ее организаторы согласовали марш от парка Меир до площади Рабина. "Всякая революция начинается с марша. Во время каждой революции люди выходили на улицы и требовали перемен... Теперь пришло время для животных... Пришло время прекратить насилие и защитить их", – говорилось в обращении, распространенном организаторами накануне демонстрации.