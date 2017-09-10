Траур не для всех: в Мексике отметили юбилей отеля. Фоторепортаж

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8-9 сентября в мексиканском курортном городе Кабо-Сан-Лукас торжественно отметили 10-летний юбилей пятизвездочного отеля Cabo.

Были приглашены местные и зарубежные знаменитости, модели, диджеи. Своеобразным эпицентром праздника стал бассейн гостиницы.

Организаторы юбилея решили не отменять торжества, несмотря на то, что 7 сентября Мексика пережила сильнейшее за последние 100 лет землетрясение, жертвами которого стали десятки людей, и президент страны объявил трехдневный траур.

Кабо-Сан-Лукас находится на самом юге штата Южная Нижняя Калифорния, примерно в 1000 км от эпицентра землетрясения, от которого пострадали штаты Оахака и Чьяпас.

В этом году отмечается 100 лет со дня основания города Кабо-Сан-Лукас.