Граница с Сирией: казармы, отель, горизонты. Фоторепортаж

Фото: Адас Паруш. Flash90

Несмотря на бои, идущие на территории Сирии, всего в нескольких километрах от Израиля, Голанские высоты привлекают к себе туристов. На границе можно найти множество следов старого конфликта: в заброшенном здании бывший сирийский гостиницы в Хамат-Гадере сегодня израильтяне принимают ванны. А на стенах бывшего штаба сирийской армии, недалеко от Кунейтры и рядом с укрепительными сооружениями ЦАХАЛа, неизвестный художник оставил граффити израильского премьера с самокруткой.