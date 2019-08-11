Девятое Ава и Ид аль-Адха в Старом городе Иерусалима. Фоторепортаж

Фото: Flash90 и пресс-служба полиции Израиля

В воскресенье, 11 августа, совпали две даты – траурный день еврейского календаря Девятое Ава и праздничный день мусульманского календаря Ид аль-Адха (Курбан Байрам). В этот день и арабы, и евреи стремились оказаться на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

Десятки тысяч мусульман были допущены к мечети Аль-Акса утром, но некоторые из них спровоцировали беспорядки. В ходе столкновений с полицией были десятки пострадавших. Задержаны несколько зачинщиков. Храмовую гору "зачистили" от толпы мусульман.

В течение некоторого времени возможность подняться на Храмовую гору (не для молитвы) получили еврейские паломники. За один день это святое место посетили 1730 евреев.

Подробности