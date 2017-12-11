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Вручение Нобелевских премий 2017 года в Стокгольме и Осло. Фоторепортаж

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:09 блог версия для печати фото

Фото: Найджел Вальдрон и Паскаль Ле Сегретен. Getty Images

Вечером в воскресенье, 10 декабря, в Стокгольме состоялась торжественная церемония вручения Нобелевских премий в области литературы, физики, химии и медицины, а также премии Шведского банка ("экономического Нобеля"). В этот же день в Осло прошло вручение Нобелевской премии мира.

В 2017 году лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии были названы американские ученые Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. Премия им присуждена "за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы".

Нобелевскую премию по физике получили американские ученые Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн. Премия им присуждена "за решающий вклад в создание обсерватории LIGO и наблюдение гравитационных волн".

Нобелевскими лауреатами по химии были объявлены Жак Дюбоше (Швейцария), Йоахим Франк (Германия-США) и Ричард Хендерсон (Великобритания) "за разработки в области криоэлектронной микроскопии для определения структуры высокомолекулярных биомолекул в растворе".

Нобелевская премия в области литературы была присуждена британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро "за раскрытие в романах огромной эмоциональной силы бездны под нашим иллюзорным ощущением связи с миром".

Нобелевской премии мира была удостоена "Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия" (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) "за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и новаторские усилия для достижения запрета такого оружия на основе договоров".

Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля был удостоен Ричард Фелер (США) "за вклад в исследование поведенческой экономики".

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Церемония вручения Нобелевских премий. Фоторепортаж







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