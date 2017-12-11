"Соня в поисках любви". Галерея рисунков необычной юной художницы

Соне Попов 12 лет. Она родилась в Москве. В три с половиной года ей был поставлен диагноз аутизм. До пяти лет Соня не умела говорить. Бумага и карандаш стали для девочки главным средством связи с миром.

Вот уже четыре года, как Соня живет в Израиле. По словам родителей, за эти годы с девочкой произошли фантастические изменения.

"Все началось со школы. С первых дней на новом месте Соня начала учиться в обычной государственной школе "Алон" в Герцлии, в маленьком классе для детей с аутизмом, – рассказывает Евгения Шустикова, Сонина мама. – Учителя, воспитатели, психологи, логопеды и другие специалисты помогали и помогают ей научиться понимать этот мир и почувствовать себя в нем уверенно. Результаты такого обучения превосходят все ожидания. Главное – на всех переменах и на всех школьных праздниках Соня и ее одноклассники играют с обычными детьми и выступают наравне. Нет никаких скидок на "особенность"". Сегодня Соня говорит, пишет и читает на двух языках: русском и иврите. И рисует, рисует, рисует, придумывая названия своим картинам. Одна из ее работ называется "Соня в поисках любви".

В 2017 году родители Сони пошли на эксперимент. Они открыли интернет-магазин, где продаются футболки с рисунками дочери, которые уже разлетелись по всему миру – от Нью-Йорка и Торонто до Костромы и Уренгоя. В рекламе Соне помогает ее старшая сестра – начинающая модель Алена. Заработанные деньги позволяют поддержать увлечение Сони художественным творчеством.