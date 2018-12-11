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100 лет со дня рождения Солженицына. Фотогалерея

время публикации: 10:05 | последнее обновление: 10:51 блог версия для печати фото

Фото: архив семьи А.И.Солженицына, Getty Images, Википедия

11 декабря 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына – диссидента, писателя, публициста и общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии по литературе (1970).

Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Его отец погиб за полгода до рождения сына. Когда мальчику исполнилось шесть лет, он переехал с матерью в Ростов на-Дону. В 1938 году Александр поступил в Ростовский университет, в 1941 году он получил диплом математика и закончил заочное отделение Института философии, литературы и истории в Москве.

После окончания университета Солженицын работал учителем математики, в 1941 году был мобилизован, служил в артиллерии.

В феврале 1945 года Александр Солженицын был арестован и приговорен к 8 годам заключения за антисоветскую агитацию и пропаганду. В течение года Солженицын находился в московской тюрьме, после чего его перевели в специализированную тюрьму в Марфино, где ученые вели секретные научные исследования (режим в марфинской тюрьме был значительно мягче, чем в остальных советских лагерях).

Из тюрьмы в Марфино Солженицына перевели в лагерь для политических заключенных в Казахстан. Его освободили 5 марта 1953 года, в день смерти Сталина.

После реабилитации в 1957 году Солженицын поселился в Рязани.

Знаменитый рассказ Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" ("Щ-854") был опубликован в 1962 году в журнале "Новый мир" по личному разрешению Н.С.Хрущева. В том же году, при содействии А.Твардовского Солженицына приняли в Союз писателей СССР. Вскоре в "Новом мире" были напечатаны его "Матрёнин двор" и другие произведения.

В дальнейшем произведения Солженицына выходили в "самиздате" и за рубежом. Самые знаменитые из них: "Архипелаг ГУЛАГ", "В круге первом", "Раковый корпус". В 1965-м архивы писателя были конфискованы КГБ. В 1969-м он был исключен из Союза писателей СССР

В 1970 году Солженицын был удостоен Нобелевской премии "за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы".

Наиболее заметное произведение, написанное за рубежом: "Красное колесо",

В декабре 1973 года "Архипелаг ГУЛАГ" был издан на Западе, а в феврале 1974 года Александр Солженицын был арестован, обвинен в государственной измене, лишен гражданства СССР и депортирован в ФРГ. Через два года Солженицын с семьей перебрался в США, где завершил третий том "Архипелага ГУЛАГ".

В начале 90-х годов Солженицыну было возвращено советское гражданство, а в 1990 году за книгу "Архипелаг ГУЛаг" он был удостоен Государственной премии. В мае 1994 года Александр Солженицын с семьей вернулся в Россию и поселился в Москве.

В 2006 году Солженицын был удостоен Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Умер 3 августа 2008 года.

Саня Солженицын. 1925
Саня Солженицын. 1925
Александр Солженицын на фронте. Ноябрь 1943
Александр Солженицын на фронте. Ноябрь 1943
Ссыльный Александр Солженицын в одежде зэка Щ-262. Кок-Терек. Март 1953
Ссыльный Александр Солженицын в одежде зэка Щ-262. Кок-Терек. Март 1953
А.И.Солженицын в 1962 году
А.И.Солженицын в 1962 году
Маргарет Тэтчер и Александр Солженицын. Лондон, 1983
Маргарет Тэтчер и Александр Солженицын. Лондон, 1983
Александр Солженицын и Владимир Путин. Москва, 2007
Александр Солженицын и Владимир Путин. Москва, 2007
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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 7 декабря 2008 г.
Жители улицы Солженицына требуют вернуть ей прежнее название: Большая Коммунистическая
// NEWSru.co.il // В мире // 16 августа 2008 г.
"Единая Россия" объявила Александра Солженицына своим идеологом
// NEWSru.co.il // В мире // 6 августа 2008 г.
Дмитрий Медведев приказал увековечить память Александра Солженицына
// NEWSru.co.il // В мире // 4 августа 2008 г.
Ушел из жизни Александр Исаевич Солженицын





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