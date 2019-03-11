Почти как в Париже: Неделя моды в Тель-Авиве. Фоторепортаж

Фото: Адас Паруш, Flash90

В воскресенье, 10 марта, в "Ангаре-11", находящемся в морском порту Тель-Авива, открылась Неделя моды. Первый день был посвящен чествованию известного кутюрье Гидеона Оберсона, который недавно объявил, что прекращает работу над собственной маркой одежды, и с этого момента будет заниматься только купальниками.

60 манекенщиц разных возрастов, работавшие с Оберсоном в течение многих лет, участвовали в ретроспективном показе моделей, разработанных маэстро и его дочерью Керен, которой в честь 70-летия израильской индустрии моды министерство просвещения вручила "Мефаль а-Хаим".

На Неделе моды также будут представлены работы молодых дизайнеров и студентов колледжа "Шенкар".