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Фоторепортажи

Крупнейшая геополитическая катастрофа. Сто лет назад закончилась Первая мировая война

время публикации: 12:19 | последнее обновление: 12:19 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

Сто лет назад, 11 ноября 1918 года в 11 часов дня закончилась война, названная современниками Великой, но вскоре получившая свое современное название – Первая мировая. Конфликт унес 16 миллионов жизней и коренным образом изменил ход истории.

Именно Первую мировую войну стоит назвать крупнейшей геополитической катастрофой Двадцатого века. С политической карты исчезли четыре из участвовавших в ней империй – Германская, Австро-Венгерская, Российская, Османская. Франции и Великобритании был нанесен удар, от которого эти некогда великие державы так и не оправились.

Тотальная война заставила человечество усомниться в преимуществах прогресса, создала условия для появления тоталитарных идеологий, подготовив Вторую мировую войну. Вместе с тем, именно она сформировала мир, в котором мы живем, в том числе – создав условия для создания еврейского государства.

Плакат, посвященный подвигу рядового Димитрия Каца, рядового 67-го пехотного Тарутинского полка, совершенному 13 августа 1914 года
Плакат, посвященный подвигу рядового Димитрия Каца, рядового 67-го пехотного Тарутинского полка, совершенному 13 августа 1914 года
В районе Морланкута
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