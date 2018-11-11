Крупнейшая геополитическая катастрофа. Сто лет назад закончилась Первая мировая война

Фото: Getty Images

Сто лет назад, 11 ноября 1918 года в 11 часов дня закончилась война, названная современниками Великой, но вскоре получившая свое современное название – Первая мировая. Конфликт унес 16 миллионов жизней и коренным образом изменил ход истории.

Именно Первую мировую войну стоит назвать крупнейшей геополитической катастрофой Двадцатого века. С политической карты исчезли четыре из участвовавших в ней империй – Германская, Австро-Венгерская, Российская, Османская. Франции и Великобритании был нанесен удар, от которого эти некогда великие державы так и не оправились.

Тотальная война заставила человечество усомниться в преимуществах прогресса, создала условия для появления тоталитарных идеологий, подготовив Вторую мировую войну. Вместе с тем, именно она сформировала мир, в котором мы живем, в том числе – создав условия для создания еврейского государства.