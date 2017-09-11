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Фоторепортажи

Финал конкурса "Мисс Америка 2018" и новая королева красоты. Фоторепортаж

время публикации: 08:58 | последнее обновление: 08:58 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

Поздно вечером в воскресенье, 10 сентября, в Атлантик-Сити (Нью-Джерси) завершился национальный конкурс красоты Miss America 2018.

Победительницей была объявлена 23-летняя Кара Манд из Северной Дакоты, покорившаяся жюри своим танцем. Короновала ее обладательница титула Miss America 2017 Сэвви Шилдс.

Первой вице-мисс названа Дженнифер Дэвис из Миссури, на третьем месте оказалась Кейтлин Шеффель из Нью-Джерси. Всего в финальной части конкурса участвовали 50 красавиц из разных штатов.

Кара Манд
Кара Манд
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// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 8 сентября 2017 г.
Miss America 2018: таланты и бикини. Фоторепортаж







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