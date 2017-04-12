Новинки автомобильной моды в Тель-Авиве. Фоторепортаж с выставки AutoMotor 2017

Фото: Евгений Брестовицкий (strana.co.il)

12 апреля в тель-авивском комплексе "Ганей Тааруха" открылась выставка AutoMotor 2017.

В экспозиции представлены: новый спортивный автомобиль McLaren, новинки от Porsche, Mercedes, Aston Martin, Ferrari, Audi, Jaguar, Maserati, последние модели Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Nissan GT-R, мотоциклы Harley Davidson, Husqvarna, Motocross, Supermoto, Fantic.

Есть на что посмотреть и любителям экологически чистых видов транспорта, и ценителям старины.

В павильонах новинки автоиндустрии представляли девушки из ведущих израильских модельных агентств. Многие из них говорят по-русски.

Выставка завершится 15 апреля.