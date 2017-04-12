12 апреля 2017 г.
последняя новость: 17:44
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Новинки автомобильной моды в Тель-Авиве. Фоторепортаж с выставки AutoMotor 2017

время публикации: 17:31 | последнее обновление: 17:45 блог версия для печати фото

Фото: Евгений Брестовицкий (strana.co.il)

12 апреля в тель-авивском комплексе "Ганей Тааруха" открылась выставка AutoMotor 2017.

В экспозиции представлены: новый спортивный автомобиль McLaren, новинки от Porsche, Mercedes, Aston Martin, Ferrari, Audi, Jaguar, Maserati, последние модели Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Nissan GT-R, мотоциклы Harley Davidson, Husqvarna, Motocross, Supermoto, Fantic.

Есть на что посмотреть и любителям экологически чистых видов транспорта, и ценителям старины.

В павильонах новинки автоиндустрии представляли девушки из ведущих израильских модельных агентств. Многие из них говорят по-русски.

Выставка завершится 15 апреля.

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AutoMotor 2017: новинки автомобильной моды в Израиле. Фоторепортаж







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Среда, 12 апреля 2017 г.
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