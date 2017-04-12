12 апреля 2017 г.
последняя новость: 13:53
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Еврейские косари и колхозницы. Фоторепортаж из Рамат-Йоханан

время публикации: 13:34 | последнее обновление: 13:34 блог версия для печати фото

Фото: Адас Паруш. Flash90

В кибуце Рамат-Йоханан (долина Звулун, север Израиля) отпраздновали начало омера – отсчета 49 дней между праздниками Песах и Шавуот.

Требование отсчёта омера содержится в заповеди Торы отсчитывать сорок девять дней начиная со дня принесения в Иерусалимском храме жертвы, состоящей из омера ячменя, до дня принесения в жертву пшеницы на Шавуот. Отсчёт Омера начинается на второй день Песаха и завершается в день перед праздником Шавуот ("пятидесятым днем").

С момента основания кибуца Рамат-Йоханан этот день отмечают особым торжеством.

Кибуц Рамат-Йоханан был основан в 1931 году. Он назван в честь Йоханана Самуила, премьер-министра ЮАР, поддерживавшего еврейское движение.

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