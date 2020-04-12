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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи12 апреля 2020 г., 14:35

Пасха во время эпидемии. Фоторепортаж

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Фото: Getty Images и Flash90

В воскресенье, 12 апреля, во многих странах мира отмечается христианская Пасха. Из-за эпидемии коронавируса большинство храмов закрыты, службы проводятся, как правило, без паствы или, как например в Южной Корее, при очень ограниченном числе верующих.

Хайфа, Израиль
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