Пасха во время эпидемии. Фоторепортаж

В воскресенье, 12 апреля, во многих странах мира отмечается христианская Пасха. Из-за эпидемии коронавируса большинство храмов закрыты, службы проводятся, как правило, без паствы или, как например в Южной Корее, при очень ограниченном числе верующих.

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