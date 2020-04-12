Пасха во время эпидемии. Фоторепортаж
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В воскресенье, 12 апреля, во многих странах мира отмечается христианская Пасха. Из-за эпидемии коронавируса большинство храмов закрыты, службы проводятся, как правило, без паствы или, как например в Южной Корее, при очень ограниченном числе верующих.
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Пасхальный парад на 5-й авеню. Фоторепортаж из Нью-Йорка
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Страстная неделя по-испански: мужское шествие в Саморе. Фоторепортаж
Страстная неделя по-испански: мужское шествие в Саморе. Фоторепортаж