Каре Делевинь, "иконе стиля" и топ-модели – 25. Фотогалерея

12 августа исполняется 25 лет Каре Делевинь, британской топ-модели и актрисе, входящей в число самых стильных людей фэшн-индустрии (по мнению журнала Vogue). В рейтинге "50 супермоделей мира" профессионального портала Models.com Кара занимает пятое место. Журнал Maxim причислил Кару к числу "самых шальных красавиц".

Делевинь выросла в престижном лондонском районе, окончила частную школу, однако никогда не стремилась к "пятерке по поведению". Она не боится скандалов и не скрывает подробностей своей личной жизни (в частности, в 2014 году она призналась, что является бисексуалкой).