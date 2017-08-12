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Каре Делевинь, "иконе стиля" и топ-модели – 25. Фотогалерея

время публикации: 10:31 | последнее обновление: 10:31 блог версия для печати фото

12 августа исполняется 25 лет Каре Делевинь, британской топ-модели и актрисе, входящей в число самых стильных людей фэшн-индустрии (по мнению журнала Vogue). В рейтинге "50 супермоделей мира" профессионального портала Models.com Кара занимает пятое место. Журнал Maxim причислил Кару к числу "самых шальных красавиц".

Делевинь выросла в престижном лондонском районе, окончила частную школу, однако никогда не стремилась к "пятерке по поведению". Она не боится скандалов и не скрывает подробностей своей личной жизни (в частности, в 2014 году она призналась, что является бисексуалкой).

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