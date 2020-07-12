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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи12 июля 2020 г., 09:21

Всемирный фестиваль бодиарта на фоне эпидемии коронавируса. Фотогалерея

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Фото: World Bodypainting Festival

В субботу, 11 июля, завершился 23-й ежегодный Всемирный фестиваль бодиарта (World Bodypainting Festival, WBF), объединяющий мастеров жанра со всего мира.

В этом году из-за пандемии коронавируса фестиваль не проводился на берегу озера Вёртер-Зе, на юге Австрии, как это делалось в прошлые годы. Художники представляли свои работы в режиме онлайн, многие из них устраивали шоу "по месту жительства". Но формально местом проведения фестиваля всё же значился Клагенфурт-ам-Вёртерзе.

Организаторы заявляют, что следующий Всемирный фестиваль бодиарта состоится 22-24 июля 2021 года.

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