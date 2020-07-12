Всемирный фестиваль бодиарта на фоне эпидемии коронавируса. Фотогалерея
Фото: World Bodypainting Festival
В субботу, 11 июля, завершился 23-й ежегодный Всемирный фестиваль бодиарта (World Bodypainting Festival, WBF), объединяющий мастеров жанра со всего мира.
В этом году из-за пандемии коронавируса фестиваль не проводился на берегу озера Вёртер-Зе, на юге Австрии, как это делалось в прошлые годы. Художники представляли свои работы в режиме онлайн, многие из них устраивали шоу "по месту жительства". Но формально местом проведения фестиваля всё же значился Клагенфурт-ам-Вёртерзе.
Организаторы заявляют, что следующий Всемирный фестиваль бодиарта состоится 22-24 июля 2021 года.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 14 июля 2019
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