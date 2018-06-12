"Лицедеи" почти 30 лет назад. Фоторепортаж Аркадия Троянкера к юбилею театра

Автор фотографий: Аркадий Троянкер

12 июня – день рождения знаменитого клоуна и мима, актера и режиссера Вячеслава (Славы) Полунина. В этом году созданному им мим-театру "Лицедеи" исполняется 50 лет.

Своеобразный подарок ко дню рождения и юбилею преподносит Аркадий Троянкер, который любезно предоставил редакции NEWSru.co.il фотографии, сделанные им почти 30 лет назад, когда он путешествовал вместе с Полуниным и "Лицедеями" по Европе.

Аркадий Троянкер – художник книг, дизайнер, главный художник издательства "Книга", основатель издательства "Атриум", арт-директор издательства "Магистериум", журнала "Итоги вместе с Newsweek", "Еженедельного журнала", издательского дома "Дейч", издательского дома "Анатолия". Обладатель множества профессиональных наград, академик и бывший президент российской Академии графического дизайна. С 2015 года живет в Израиле.

О событиях 1989 года Аркадий Троянкер рассказывает так: "Это длилось почти три месяца. Я ездил в качестве фотографа по приглашению Славы Полунина на небывалое мероприятие – "Караван мира". Все уличные театры, цирковые группы договорились колесить по Европе и вместе давать представления. Это был фестиваль, размеченный по карте Европы. Я тогда работал арт-директором в издательстве "Книга". Но бросил все дела, подготовился и помчался. Это целая авантюрная эпопея – как я готовился к поездке. Профессиональным фотографом не был. Обычно фотографы на горбу тащат четыре камеры, десять объективов, а я поехал с единственным фотоаппаратом "Зоркий", который одолжил у кого-то. Правда, купил много пленки, цветной, черно-белой. До этого тоже снимал "ч/б" и даже слайды на цветной пленке. Пленки, отснятые тогда, были проявлены и лежали скрученные в смятых конвертиках. Недавно моя дочь их оцифровала. Они выжили! Я испытывал такое счастье от того, что мое прошлое вернулось ко мне... "Зорким" я снимал представления, снимал жизнь лагеря. Архив по тем временам получился большой. Удивительно то, что его можно сейчас смотреть без краски стыда. Хорошо было бы, если бы любой человек был оператором своей жизни, своего окружения. Но, видимо, это не каждому дано, потому что для того, чтобы, например, строить кадр, необходимо изучать историю визуального искусства, историю живописи. Вообще, выстроить кадр – это и обязанность, и испытание для фотографирующего. Плохо выстроенный кадр, как говорится, не работает. Кроме этого фотограф должен знать технологию, когда-то я умел выставить все параметры, хотя сейчас, конечно, снимаю автоматом. Фотографы, с которыми хорошо знаком, выставляют освещение, экспозицию. Но мне кажется, что это им в действительности ничего не прибавляет. Есть огромная разница между управляемым кадром, когда ты можешь выстроить его, как тебе вздумается, найти ровно то, что ты ищешь, и репортажной съемкой, с которой я столкнулся в "Караване мира". Это чума! Без конца происходит какое-то движение всего, а ты должен найти то, что тебе интересно, должен мгновенно отреагировать. А все движется! И это вызывает ярость, потому что хочется только одного: чтобы картинка замерла. Но никто с тобой не считается. И ты должен сделать все, чтобы кадр оставался, чтобы в нем была композиция, чтобы была тема, чтобы было качество, чтобы была выразительность. Для неподготовленного, непрофессионального человека это очень трудно. Скажу без ложной скромности: у меня получилось".