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"Евровидение-2017": второй полуфинал в Киеве, израильтянин прошел в финал. Фоторепортаж

время публикации: 07:16 | последнее обновление: 08:54 блог версия для печати фото

Фото: Михаэль Кампанелла. Getty Images

В Киеве вечером в четверг, 11 мая, состоялся второй полуфинал международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2017".

По результатам смешанного голосования (50% – профессиональное жюри, 50% – зрители), из второго полуфинала в финал конкурса прошли представители 10 стран: Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов, Австрии. Выбыли из борьбы исполнители из Сербии, Македонии, Мальты, Ирландии, Сан-Марино, Швейцарии, Литвы и Эстонии.

В частности, в финале оказались представитель Болгарии, 17-летний уроженец Москвы Кристиан Костов с песней "Beautiful Mess" и 25-летний израильтянин Имри Зив с композицией "I Feel Alive".

В финале конкурса, который состоится 13 мая, также выступят победители первого полуфинала: Армения, Австралия, Азербайджан, Бельгия, Кипр, Греция, Молдова, Польша, Португалия, Швеция.

Украина как победитель прошлогоднего конкурса, проходившего в Стокгольме, и организатор нынешнего "Евровидения" сразу выступит в финале наряду с представителями стран "Большой пятерки" – Германии, Испании, Великобритании, Италии и Франции.

Имри Зив (Израиль)
Имри Зив (Израиль)
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"Евровидение-2017": первый полуфинал в Киеве. Фоторепортаж







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