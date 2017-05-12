12 мая 2017 г.
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"Марш шлюх 2017" в Тель-Авиве: любовь, а не насилие. Фоторепортаж

время публикации: 15:44 | последнее обновление: 16:41 блог версия для печати фото

Фото: Томер Ньюберг. Flash90

В пятницу, 12 мая, около тысячи молодых женщин и мужчин приняли участие в очередном "Марше шлюх" в Тель-Авиве. Местом сбора на этот раз стал пляж "Гордон". Затем участники прошли по улицам города.

В этом году марш проходил на фоне обсуждения нескольких случаев группового изнасилования девушек, в том числе несовершеннолетних. Фраза "любовь, а не насилие" была одним из лозунгов нынешней акции.

Организаторы марша подчеркивают, что человек имеет право носить любую одежду и не подвергаться при этом обвинениям в распущенности или сексуальным домогательствам.

В Израиле такой марш проводился в шестой раз.

"Марши шлюх", начавшиеся в 2011 году во многих странах мира, стали следствием конфликта, происшедшего в Йоркском университете, где, выступая перед студентами юридического факультета на семинаре по безопасности, офицер полиции Торонто Майкл Сангинетти заявил: "Никто к вам не пристанет, если вы не будете одеваться, как шлюхи". Позднее он написал в университет письмо с извинениями.

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