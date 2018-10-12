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"Это - я": в Тель-Авиве открылась фотовыставка о детях и надежде победить рак

время публикации: 08:47 | последнее обновление: 08:57 блог версия для печати фото

Фото: Люси Знаймер и Евгений Финкель

Вечером 11 октября в Тель-Авиве, в помещении Института дизайна и искусств "Авни" (ул. Эйлат 8) открылась благотворительная фотовыставка "Это – я!", рассказывающая о детях, приехавших в Израиль, чтобы победить рак.

Организовали эту выставку благотворительный фонд "Шанс на жизнь" (Chance4Life), Юлия Голанд, Яна Лемкин и Инна Бахарева. Помещение предоставил Хен Кертчер (институт "Авни").

Авторы фотографий: Хелен Монтаниол, Оксана Коэн, Эйнат Кляйн, Алексей Эвен, Эдвард и Ольга Штерн, Рина Гинзбург, Вера Вексель, Юлия Голанд.

Главные герои: Саша Хорошевский, Илья Павлов, Аня Гартавел, Кирилл Бут, Глеб Санкин, Тимур Ходжаев, Настя Погодина.

Посетители не только могут увидеть фотопортреты главных героев, но и посмотреть фильм об одной из них.

"Это истории не только о борьбе и слезах, это истории о детстве, о маленьких и больших радостях, о победах, о надежде, о том, что болезнь, хоть и занимает огромный пласт жизни, но всегда остается место для того, что вне ее, для того, что помогает жить и побеждать. Это восемь историй жизни наших больших маленьких героев", – говорят организаторы выставки.

Выставка будет проходить до 18 октября. Вход бесплатный.

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