"Банный день" в Центре спасения морских черепах. Фоторепортаж

Фото: Адас Паруш. Flash90

Израильский центр спасения морских черепах - это и "скорая помощь" для древних рептилий, и реабилитационный центр, и детский сад. Израильские специалисты делают все от них возможное, чтобы не допустить исчезновения редкого вида рептилий.

В "реанимацию" черепахи попадают после того, как побывают в сетях рыбаков, после проглатывания крючков для рыбной ловли или полиэтилена.

Кроме того, в центре обитают 23 зеленых морских черепахи, которым всего несколько лет осталось до достижения половой зрелости. Ученые и добровольцы надеются, что через пару лет их воспитанники дадут потомство, которое затем будет выпущено в Средиземное море.

Израильские ученые бьют тревогу: морские черепахи находятся на грани вымирания. Их численность стремительно сокращается из-за деятельности человека. Многие животные гибнут или получают серьезные травмы в сетях рыбаков. Всех пострадавших направляют в специальный реабилитационный центр при Управлении по охране природы и национальным парков.