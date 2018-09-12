Стамбульская неделя моды: свобода самовыражения в Турции. Фоторепортаж

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Во вторник, 11 сентября, в центре Зорлу в турецком Стамбуле стартовала неделя моды Mercedes-Benz. В первый день показа на подиуме были представлены коллекции таких известных местных брендов, как Urun, Ozlem Suer, Murat Aytulum, Rasit Bagzibagli, Ceren Ocak.

Неделя моды в Стамбуле – глоток свободы для стремительно превращающейся в диктатуру Турции. Участники и зрители стараются забыть, что показы проходят в стране, которой правит исламистская партия, что президент Реджеп-Тайип Эрдоган воспользовался провалом путча 2016 года для укрепления режима личной власти. Арестованы десятки человек, введена цензура, а хиджабы теснят свободные блузки и платья.