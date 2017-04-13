Благословление коэнов: молитва у Стены плача. Фоторепортаж

Фото: Йонатан Зиндель (Flash90), пресс-служба полиции

В четверг, 13 апреля, возле Стены плача в Иерусалиме прошло традиционное благословение коэнов, в котором приняли участие тысячи верующих евреев – представителей древнего рода храмовых священников, потомков первосвященника Ааарона, брата Моисея.

В дни праздников Песах и Суккот представители древнего рода коэнов укрываются талитами и произносят молитву около сохранившейся западной стены Храма, упоминая службы, которые велись при первом и втором иерусалимских Храмах.