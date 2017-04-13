13 апреля 2017 г.
последняя новость: 13:37
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:44 Благословление коэнов: молитва у Стены плача. Фоторепортаж
08:16 Мировая премьера петербургского балета "Дон Кихот" в Израиле. Фоторепортаж
07:23 Международный автосалон в Нью-Йорке. Фоторепортаж
17:31 Новинки автомобильной моды в Тель-Авиве. Фоторепортаж с выставки AutoMotor 2017
13:34 Еврейские косари и колхозницы. Фоторепортаж из Рамат-Йоханан
08:32 От Lamborghini до Porsche: ретро-авто на аукционе в Лондоне. Фоторепортаж
17:35 Граница с Сирией: казармы, отель, горизонты. Фоторепортаж
15:24 Самаритяне приносят пасхальную жертву. Фоторепортаж
13:25 Евреи Израиля готовятся к празднованию Песаха. Фоторепортаж
07:29 Знаменитому актеру Стивену Сигалу – 65 лет. Фотогалерея
Фоторепортажи

Благословление коэнов: молитва у Стены плача. Фоторепортаж

время публикации: 12:44 | последнее обновление: 13:23 блог версия для печати фото

Фото: Йонатан Зиндель (Flash90), пресс-служба полиции

В четверг, 13 апреля, возле Стены плача в Иерусалиме прошло традиционное благословение коэнов, в котором приняли участие тысячи верующих евреев – представителей древнего рода храмовых священников, потомков первосвященника Ааарона, брата Моисея.

В дни праздников Песах и Суккот представители древнего рода коэнов укрываются талитами и произносят молитву около сохранившейся западной стены Храма, упоминая службы, которые велись при первом и втором иерусалимских Храмах.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 19 октября 2016 г.
Тысячи евреев приняли участие в благословении коэнов в Иерусалиме. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 25 апреля 2016 г.
Около стены Храма в Иерусалиме прошла молитва коэнов







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 13 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017