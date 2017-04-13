Страстная неделя по-испански: мужское шествие в Саморе. Фоторепортаж

Фото: Пабло Бласкес Доминкес. Getty Images

Самора, небольшой город в испанской провинции, основанный арабами в 852 году, знаменит своими пасхальными шествиями, традиционно устраиваемыми на Страстной неделе. На улицы, под звуки барабанов и духовых оркестров, играющих траурную музыку, выходят члены религиозных братств. Носильщики, одетые в просторные балахоны и остроконечные колпаки с прорезями для глаз, несут свечи, деревянные скульптуры и скульптурные композиции – фигуры Иисуса, Девы Марии и святых. Известно, что участникам процессий приходится долго тренироваться в умении координировать свои действия: идти в ногу, одновременно останавливаться и даже стоять, покачивая свою ношу. Сопровождать статуи разрешено только мужчинам.