13 апреля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:08 Страстная неделя по-испански: мужское шествие в Саморе. Фоторепортаж
12:44 Благословление коэнов: молитва у Стены плача. Фоторепортаж
08:16 Мировая премьера петербургского балета "Дон Кихот" в Израиле. Фоторепортаж
07:23 Международный автосалон в Нью-Йорке. Фоторепортаж
17:31 Новинки автомобильной моды в Тель-Авиве. Фоторепортаж с выставки AutoMotor 2017
13:34 Еврейские косари и колхозницы. Фоторепортаж из Рамат-Йоханан
08:32 От Lamborghini до Porsche: ретро-авто на аукционе в Лондоне. Фоторепортаж
17:35 Граница с Сирией: казармы, отель, горизонты. Фоторепортаж
15:24 Самаритяне приносят пасхальную жертву. Фоторепортаж
13:25 Евреи Израиля готовятся к празднованию Песаха. Фоторепортаж
Фоторепортажи

Страстная неделя по-испански: мужское шествие в Саморе. Фоторепортаж

время публикации: 14:08 | последнее обновление: 14:08 блог версия для печати фото

Фото: Пабло Бласкес Доминкес. Getty Images

Самора, небольшой город в испанской провинции, основанный арабами в 852 году, знаменит своими пасхальными шествиями, традиционно устраиваемыми на Страстной неделе. На улицы, под звуки барабанов и духовых оркестров, играющих траурную музыку, выходят члены религиозных братств. Носильщики, одетые в просторные балахоны и остроконечные колпаки с прорезями для глаз, несут свечи, деревянные скульптуры и скульптурные композиции – фигуры Иисуса, Девы Марии и святых. Известно, что участникам процессий приходится долго тренироваться в умении координировать свои действия: идти в ногу, одновременно останавливаться и даже стоять, покачивая свою ношу. Сопровождать статуи разрешено только мужчинам.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 28 марта 2013 г.
Шествия в Саморе: Страстная неделя по-испански
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 5 апреля 2012 г.
Страстная неделя: братья милосердия и молчальники пугают и привлекают туристов







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 13 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017