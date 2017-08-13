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"Не против шаббата, против диктата": акция светских в Иерусалиме. Фоторепортаж

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:09 блог версия для печати фото

Фото: Йонатан Зиндель. Flash90

Вечером в субботу, 12 августа, в Иерусалиме, на улице Рауля Валленберга, прошла акция протеста против религиозного диктата. Рядом свое негативное отношение к светской акции демонстрировали ультраортодоксы. За "противостоянием" наблюдали сотрудники полиции, пресекавшие попытки нарушения общественного порядка.

Светские граждане держали плакаты с надписями "Иерусалим – город для всех", "Мы не против шаббата, мы против религиозного диктата" и т.п. Участники акции подняли флаги государства Израиль, был заметен и радужный флаг ЛГБТ-общины.

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