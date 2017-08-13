Сионисты провели "Марш шлюх": протест против запрета еврейской символики. Фоторепортаж

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В субботу, 12 августа, в Чикаго (Иллинойс, США) группа активистов Zioness Movement провела собственный "Марш шлюх" (SlutWalk) в знак протеста против решения организаторов этого марша и нескольких акций секс-меньшинств о запрете сионистской и еврейской символики на мероприятиях. Скандал уже урегулирован, и запрет снят. Но одна из основательниц Zioness Movement адвокат Аманда Берман решила не отменять запланированное мероприятие.

"Марши шлюх", начавшиеся в 2011 году во многих странах мира, стали следствием конфликта, происшедшего в Йоркском университете, где, выступая перед студентами юридического факультета на семинаре по безопасности, офицер полиции Торонто Майкл Сангинетти заявил: "Никто к вам не пристанет, если вы не будете одеваться, как шлюхи". Позднее он написал в университет письмо с извинениями. В Израиле такие марши проходят шесть лет подряд, причем не только в Тель-Авиве, но и в Иерусалиме. Отметим, что и гей-парады проводятся во многих израильских городах, включая Иерусалим, хотя наиболее массовым и красочным считается "Парад гордости" в Тель-Авиве.