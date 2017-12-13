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Фоторепортажи

Ханука: праздник света во всем мире. Фоторепортаж

время публикации: 12:56 | последнее обновление: 12:56 блог версия для печати фото

Фот: Flash90, Getty Images и Reuters

Вечером 12 декабря (25 кислева по еврейскому календарю) в Израиле, США и Европе начали отмечать "самый зимний из всех праздников" – Хануку. Ханукальная неделя длится восемь дней до 2 или 3 тевета. Поскольку Ханука не является праздником, установленным мудрецами, в дни ханукальной недели разрешено работать.

Праздник Хануки ведет свою историю от II века до нашей эры, когда Маккавеи разгромили и изгнали с Храмовой горы греко-сирийские войска, после чего очистили и освятили Храм. По преданию, жертвенник и все жертвенное масло были осквернены, и евреям удалось найти лишь один кувшинчик с маслом, запечатанный печатью первосвященника. В кувшинчике было достаточно масла лишь на один день горения меноры, а для изготовления нового требовалось минимум 8 дней. Но произошло чудо, и масло в священном светильнике горело восемь дней. На следующий год эти дни сделали праздничными.

По традиции, в дни Хануки евреи едят блюда, приготовленные в масле: пончики и картофельные оладьи. Ханука по праву считается одним из самых "калорийных" еврейских праздников.

Германия
Германия
Израиль
Израиль
США
США
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