"Псевдоарабы" задерживают зачинщиков беспорядков около Рамаллы. Фоторепортаж

Фото: Flash90 и пресс-служба ЦАХАЛа

Для выявления и нейтрализации зачинщиков беспорядков как на территории Палестинской автономии, так и в Иерусалиме, Яффо и других регионах Израиля, израильские спецслужбы задействуют "мистааравим" (псевдоарабов) – бойцов, маскирующихся под арабов, которые принимают непосредственное участие в обнаружении и задержании наиболее активных экстремистов.

Ниже показано, как действовали "псевдоарабы" 13 декабря 2017 года около Рамаллы, при разгоне очередной акции протеста против политики президента США Дональда Трампа, объявившего неделю назад о признании Иерусалима столицей Израиля.

По данным армейской пресс-службы в беспорядках участвовали около 400 арабов. Трое зачинщиков были задержаны, в том числе один из тех, кто бросал бутылки с зажигательной смесью. Один из нападавших был ранен в ногу.

Видео пресс-службы ЦАХАЛа