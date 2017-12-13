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Фоторепортажи

"Псевдоарабы" задерживают зачинщиков беспорядков около Рамаллы. Фоторепортаж

время публикации: 16:51 | последнее обновление: 18:26 блог версия для печати фото

Фото: Flash90 и пресс-служба ЦАХАЛа

Для выявления и нейтрализации зачинщиков беспорядков как на территории Палестинской автономии, так и в Иерусалиме, Яффо и других регионах Израиля, израильские спецслужбы задействуют "мистааравим" (псевдоарабов) – бойцов, маскирующихся под арабов, которые принимают непосредственное участие в обнаружении и задержании наиболее активных экстремистов.

Ниже показано, как действовали "псевдоарабы" 13 декабря 2017 года около Рамаллы, при разгоне очередной акции протеста против политики президента США Дональда Трампа, объявившего неделю назад о признании Иерусалима столицей Израиля.

По данным армейской пресс-службы в беспорядках участвовали около 400 арабов. Трое зачинщиков были задержаны, в том числе один из тех, кто бросал бутылки с зажигательной смесью. Один из нападавших был ранен в ногу.

Видео пресс-службы ЦАХАЛа

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