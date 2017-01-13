13 января 2017 г.
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Израильский певец и композитор Меир Банай: 1960-2017. Фотогалерея

время публикации: 08:43 | последнее обновление: 08:57 блог версия для печати фото

Фото: Моше Шай, Flash90, דוויד סקורי, Adiel lo, Wikipedia

12 января в возрасте 56 лет от онкологического заболевания умер израильский певец и композитор Меир Банай.

Меир родился и рос в Беэр-Шеве в семье Ицхака Баная, единственного из знаменитого клана Банаев, кто сцене предпочел карьеру судьи. Меир стал первым из его детей, кто вернулся на сцену. Его примеру последовала сестра Орна, ставшая актрисой, и младший брат Эвьятар, ставший певцом.

Меир начал писать песни и выступать в 17 лет. В армии служил в военном оркестре. Первый альбом выпустил на свои деньги в 1984 году. В него вошли песни, положенные на собственную музыку.

В 1985 году Банай впервые снялся в кино. В картине Ави Нешера "Шоврим" он исполнил песню собственного сочинения "Шефшеф".

В 1987 году с помощью Мати Каспи выпустил альбом, получивший название одной из самых известных своих песен "Гешем".

Всего у Меира Баная вышло девять альбомов.

Банай выступал со многими известными музыкантами и певцами: Берри Сахаровым, Эхудом Банаем, Ювалем Банаем, Аркадием Духиным и своим братом Эвьятаром.

Меир Банай
Меир Банай
Меир Банай и Шломо Арци
Меир Банай и Шломо Арци
Меир Банай и Эвьятар Банай
Меир Банай и Эвьятар Банай
Меир Банай
Меир Банай
Меир Банай
Меир Банай
Меир Банай
Меир Банай
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 января 2017 г.
В возрасте 56 лет скончался певец и композитор Меир Банай







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