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"Землетрясение" в Кнессете: эвакуация раненых. Фоторепортаж

время публикации: 16:33 | последнее обновление: 17:34 блог версия для печати фото

Фото: Янив Надав. Flash90

Во вторник, 13 июня, на территории Кнессета прошли учения службы безопасности израильского парламента, Управления тылом, пожарной службы, армии, полиции и скорой помощи "Маген Давид Адом".

По сценарию учений, в результате землетрясения зданию законодательного собрания в Иерусалиме был причинен значительный ущерб, множество людей пострадало, необходимо было спасти пострадавших из разрушенных помещений, оказать им первую помощь и эвакуировать их в больницы.

Учения проводились в рамках общенациональных учений по преодолению последствий сильного землетрясения.

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