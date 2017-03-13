Финал Crufts 2017: назван чемпион мира среди собак. Фоторепортаж

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В воскресенье, 12 марта, в английском Бирмингеме был назван победитель самой масштабной в мире выставки собак Crufts: им стал Майами Инк – двухлетний кобель американского кокер-спаниеля из Северо-Западной Англии.

Главный победитель шоу выиграл также в номинации "лучшая охотничья собака", что вызвало волну критики со стороны многих болельщиков, назвавших Майами Инка слишком "напыщенным" и "забавным" для настоящего охотника.

Тем не менее, хозяева спаниеля с радостью приняли триумф своего питомца.