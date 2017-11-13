Учения ВВС Blue Flag 2017. Подробный фоторепортаж ЦАХАЛа

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала подробный фоторепортаж о ходе международных учений военно-воздушных сил "Дегель Кахоль" ("Голубой флаг", Blue Flag 2017).

Ранее публиковались фотографии агентства Reuters из аэропорта "Увда" в пустыне Негев, где базируется техника, участвующая в учениях, и некоторые снимки армейской пресс-службы.

Учения Blue Flag 2017 проводятся с 5 по 16 ноября. Это крупнейшие в истории страны международные учения ВВС. Помимо Израиля, в них принимают участие боевые самолеты и наземный персонал семи государств – США, Греции, Италии, Польши, Германии, Франции и Индии. Последние три страны прислали своих пилотов на израильские учения впервые.

Наблюдают за учениями представители ВВС и военные атташе более 40 стран мира.

По сценарию учений отрабатываются совместные полеты самолетов ВВС разных стран в ходе боевых действий, как в условиях атаки (в том числе, в глубоком тылу вероятного противника), так и в условиях отражения нападения. Все участники разделены на "синих" и "красных" (их возглавляет 115-я сводная эскадрилья ВВС ЦАХАЛа). Задача "синих" (экипажи разных стран) состоит в успешном противостоянии "красным", на вооружении которых есть истребители F-16, беспилотные самолеты, а также ракеты "земля-воздух".