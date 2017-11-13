В Маниле сожгли "свастику с Трампом". Фоторепортаж

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Тысячи филиппинцев, активистов левых организаций, вышли на марш протеста против визита в Манилу президента США Дональда Трампа, который принимает участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), в рамках своего 12-дневного азиатского турне.

И хотя Трамп пользуется исключительным расположением президента Филиппин Родриго Дутерте, многие филиппинцы недовольны появлением в их стране американского лидера, который, по их мнению, олицетворяет худший образ милитариста.