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В Маниле сожгли "свастику с Трампом". Фоторепортаж

время публикации: 12:22 | последнее обновление: 12:43 блог версия для печати фото

Фото: Джес Азнар. Getty Images

Тысячи филиппинцев, активистов левых организаций, вышли на марш протеста против визита в Манилу президента США Дональда Трампа, который принимает участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), в рамках своего 12-дневного азиатского турне.

И хотя Трамп пользуется исключительным расположением президента Филиппин Родриго Дутерте, многие филиппинцы недовольны появлением в их стране американского лидера, который, по их мнению, олицетворяет худший образ милитариста.

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