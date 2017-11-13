Камни в память о семье Кон во Франкфурте. Фоторепортаж с церемонии

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В понедельник, 13 ноября, во Франкфурте-на-Майне состоялась церемония установки четырех мемориальных плиток в память о жертвах Холокоста из семьи Кон, проживавшей до 1941 года в этом немецком городе – Ричарда и Эльзы и их дочерей, Каролины и Гитты.

До недавнего времени знали лишь о том, что эта еврейская семья в 1941 году была депортирована в Минск. Их дальнейшая судьба была неизвестна.

В январе этого года были опубликованы результаты раскопок, проводившихся в Польше, на территории, где в 1942-1943 годах находился лагерь смерти "Собибор".

В ходе раскопок вдоль так называемой "дороги в небо" (путь от бараков к газовым камерам) были найдены личные вещи и ювелирные украшения узниц этого концлагеря, которые видимо были брошены ими в последние минуты жизни и не были обнаружены охранниками.

В частности, был найден кулон с датой рождения (3 июля 1929 года), владелицей которого являлась Каролина Кон из Франкфурта-на-Майне, высланная 11 ноября 1941 года из Германии в минское гетто, а в 1943-м доставленная в "Собибор". Аналогичный кулон носила в свое время Анна Франк, также родившаяся во Франкфурте на несколько недель раньше Каролины и умершая в 1945 году в концлагере Берген-Бельзен. В настоящее время историкам известны всего два таких кулона.

Менее чем за полтора года существования, с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года, в лагере "Собибор" были убиты около 250 тысяч евреев. 14 октября 1943-го в "Собиборе" произошло единственное успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях смерти. Руководил восставшими офицер Красной армии Александр Аронович Печерский (умер в 1990 году).

Немецкий художник Гюнтер Демниг изготовил четыре памятных плитки с именами членов семьи Кон, которые были уложены в мостовую Франкфурта. Такие плитки называют Столперштейн ("камни, о которые мы спотыкаемся", называемые также "камнями памяти"). В разных странах, по инициативе Демнига таким образом почтили память уже примерно 60 тысяч жертв нацистов в годы Второй мировой войны.

На церемонию во Франкфурте-на-Майне прибыли потомки выживших в Холокосте членов семьи Кон, проживающие в США, Канаде, Израиле и Японии.