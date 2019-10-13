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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи13 октября 2019 г., 07:27

Израиль готовится к празднику Суккот. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Flash90

Вечером 13 октября наступает Суккот – один из основных праздников еврейского народа. Суккот отмечают в течение семи дней, начиная с 15 числа месяца тишрей (в этом году праздник приходится на 13-21 октября).

Израильтяне заранее готовятся к празднику: строятся "шалаши" (сукки), с особой тщательностью отбираются идеальные "арбаа миним" (четыре растения) – ветвь финиковой пальмы (лулав), две ветви речной ивы (аравот), три ветви мирта (адас) и цитрусовый плод (этрог).

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 
Flash90. Фото: Д.Коэн Фото 3 из 55

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.
Flash90. Фото: Д.Коэн Фото 11 из 55

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.
Flash90. Фото: Д.Коэн Фото 12 из 55

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.
Flash90. Фото: Д.Коэн Фото 13 из 55

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.
Flash90. Фото: Д.Коэн Фото 14 из 55

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.
Flash90. Фото: Д.Коэн Фото 15 из 55

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.
Flash90. Фото: А.Паруш Фото 17 из 55

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот.

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот
Flash90. Фото: А.Паруш Фото 46 из 55

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот
Flash90. Фото: А.Паруш Фото 47 из 55

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот
Flash90. Фото: А.Паруш Фото 48 из 55

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот
Flash90. Фото: А.Паруш Фото 49 из 55

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот
Flash90. Фото: А.Паруш Фото 50 из 55

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот
Flash90. Фото: А.Паруш Фото 51 из 55

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот
Flash90. Фото: А.Паруш Фото 52 из 55

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот
Flash90. Фото: А.Паруш Фото 53 из 55

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот
Flash90. Фото: А.Паруш Фото 54 из 55

 
   
 
 
Израиль готовится к празднику Суккот
Flash90. Фото: А.Паруш Фото 55 из 55

продолжение фоторепортажа
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