13 сентября 2017 г.
последняя новость: 09:37
Шарики и цацики
О пользе частой мастурбации
Кобзон стал легендой еврейского народа
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:18 "Блондинки" и "Плохие бабочки" на неделе моды в Нью-Йорке. Фоторепортаж
08:19 Стамбульская неделя моды: остров свободы в Турции. Фоторепортаж
18:49 "Банный день" в Центре спасения морских черепах. Фоторепортаж
10:14 Неделя моды в Нью-Йорке: звезды на подиуме и в зрительном зале. Фоторепортаж
07:55 Последствия урагана "Ирма" в США. Фоторепортаж
12:57 Америка отмечает 16-ю годовщину терактов 9/11
08:58 Финал конкурса "Мисс Америка 2018" и новая королева красоты. Фоторепортаж
07:56 Ураган "Ирма" бушует на побережье США. Фоторепортаж
17:12 Траур не для всех: в Мексике отметили юбилей отеля. Фоторепортаж
11:45 "Потоп" Андрея Макаревича и Александра Галицкого в Тель-Авиве. Фоторепортаж
Фоторепортажи

Стамбульская неделя моды: остров свободы в Турции. Фоторепортаж

время публикации: 08:19 | последнее обновление: 09:21 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

В Стамбуле, в центре Зорлу, проходит Неделя высокой моды Mercedes-Benz Istanbul Fashion Week. 12 сентября были представлены коллекции таких известных местных брендов, как Rasit Bagzibagli, Siyar Akboga, Ozgur Masur, Mert Erkan.

Неделя моды в Стамбуле – это всегда своеобразный остров свободы в Турции. Здесь ничто не напоминает о том, что показы проходят в стране, которой правит исламистская партия, чье руководство после попытки государственного переворота летом прошлого года ввело жесткую цензуру, в стране, где за последние 14 месяцев были арестованы десятки тысяч людей, подозреваемых в симпатиях к оппозиции.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 23 марта 2017 г.
Показы с "турецкой Синди Кроуфорд" в Стамбуле. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 22 марта 2017 г.
Племя диких амазонок на подиуме в Стамбуле. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 20 марта 2017 г.
Неделя моды в Стамбуле началась с показа интимной коллекции. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 16 октября 2016 г.
В Турции завершилась неделя моды Mercedes Benz. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 13 октября 2016 г.
Неделя моды в Стамбуле: откровенные коллекции вопреки исламской традиции. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 17 марта 2016 г.
Стамбульская мода 2016: вызов исламистской Турции
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 19 марта 2015 г.
Модное шоу в Стамбуле: вызов исламистскому режиму
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 18 марта 2015 г.
Стамбул – законодатель мод Ближнего Востока
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 16 октября 2014 г.
Турецкие кутюрье бросают вызов исламистам
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 14 октября 2014 г.
"Красная борода" учит турчанок раздеваться: модное шоу в Стамбуле
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 9 октября 2013 г.
Зейнеп Тосун – турецкая мода для постисламистского будущего





  Rating@Mail.ru  
Среда, 13 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017