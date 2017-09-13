Стамбульская неделя моды: остров свободы в Турции. Фоторепортаж

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В Стамбуле, в центре Зорлу, проходит Неделя высокой моды Mercedes-Benz Istanbul Fashion Week. 12 сентября были представлены коллекции таких известных местных брендов, как Rasit Bagzibagli, Siyar Akboga, Ozgur Masur, Mert Erkan.

Неделя моды в Стамбуле – это всегда своеобразный остров свободы в Турции. Здесь ничто не напоминает о том, что показы проходят в стране, которой правит исламистская партия, чье руководство после попытки государственного переворота летом прошлого года ввело жесткую цензуру, в стране, где за последние 14 месяцев были арестованы десятки тысяч людей, подозреваемых в симпатиях к оппозиции.