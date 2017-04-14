"Истребительнице вампиров" Саре Мишель Геллар - 40. Фотогалерея

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14 апреля исполнилось 40 лет американской актрисе и телевизионному продюсеру Саре Мишель Геллар, известной, прежде всего, как исполнительница главной роли в телесериале "Баффи – истребительница вампиров".

Она родилась в Нью-Йорке, в светской еврейской семье. Дебютировала на телевидении в возрасте четырех лет и к подростковому возрасту добилась определенной известности благодаря ролям в сериалах. Роль Баффи так и осталась для Сары высшим актерским достижением, хотя она также получала главные роли в таких популярных и коммерчески успешных фильмах, как "Жестокие игры", "Скуби-Ду" и "Проклятие". С 2011 года Геллар работает на телевидении в качестве продюсера и продолжает сниматься в сериалах.

Еще лет 10 назад ее называли одной из самых сексуальных актрис Голливуда.

Сара уже почти 15 лет замужем за актером Фредди Принцем-младшим. У них растут двое детей.