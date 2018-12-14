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Израильтянка Николь Резникова на конкурсе "Мисс Вселенная 2018". Фоторепортаж

время публикации: 08:00 | последнее обновление: 08:06 блог версия для печати фото

Фото: пресс-служба Miss Universe

16 декабря в Бангкоке (Таиланд) состоится финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018". Израиль на этом конкурсе представляет Николь Резникова.

Николь родилась 28 декабря 1999 года в Израиле, живет в Афуле. Родители девушки познакомились уже в Израиле. Мама приехала из Ташкента, папа – из Киева. Николь – единственная дочь в семье, но у них дома живут еще собака и кошка. На сайте конкурсе "Мисс Вселенная" рассказывается, что Николь любит готовить и с особой любовью относится к рецептам своей прабабушки Розы.

С раннего детства Николь тесно общалась со своими бабушкой и прабабушкой, живущими неподалеку, поэтому девушка не только свободно говорит по-русски, но также читает и пишет на родном языке своих родителей.

Николь Резников в этом году окончила школу, она училась в классе с углубленным изучением основ журналистики. После победы на национальном конкурсе красоты она рассказывала редакции NEWSru.co.il, что всегда мечтала о славе, но никогда не верила, что эта мечта осуществима. На конкурс Николь записала ее подруга, и школьница сначала вообще не придала этому значения. Поэтому приглашение на финал конкурса было для нее почти полной неожиданностью.

"Мисс Израиль" слышала, что ее в израильских СМИ сравнивают с актрисой Галь Гадот, и гордится этим. "Галь Гадот мой кумир. Она не только прославила нашу маленькую страну, но и очень достойно ее представляет. Поэтому для меня это сравнение – огромная честь", – говорит Николь.

После конкурса "Мисс Вселенная" Николь будет служить в ЦАХАЛе. В дальнейшем она хочет попробовать реализовать себя в качестве модели или актрисы, рассчитывая параллельно получить медицинское образование.

Николь Резникова (Израиль)
Николь Резникова (Израиль)
Николь Резникова (Израиль)
Николь Резникова (Израиль)
Николь Резникова (Израиль)
Николь Резникова (Израиль)
Николь Резникова (слева)
Николь Резникова (слева)
Николь Резникова на конкурсе "Мисс Вселенная 2018". Таиланд
Николь Резникова на конкурсе "Мисс Вселенная 2018". Таиланд
Николь Резникова (Израиль)
Николь Резникова (Израиль)
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