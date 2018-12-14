Израильтянка Николь Резникова на конкурсе "Мисс Вселенная 2018". Фоторепортаж

Фото: пресс-служба Miss Universe

16 декабря в Бангкоке (Таиланд) состоится финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018". Израиль на этом конкурсе представляет Николь Резникова.

Николь родилась 28 декабря 1999 года в Израиле, живет в Афуле. Родители девушки познакомились уже в Израиле. Мама приехала из Ташкента, папа – из Киева. Николь – единственная дочь в семье, но у них дома живут еще собака и кошка. На сайте конкурсе "Мисс Вселенная" рассказывается, что Николь любит готовить и с особой любовью относится к рецептам своей прабабушки Розы.

С раннего детства Николь тесно общалась со своими бабушкой и прабабушкой, живущими неподалеку, поэтому девушка не только свободно говорит по-русски, но также читает и пишет на родном языке своих родителей.

Николь Резников в этом году окончила школу, она училась в классе с углубленным изучением основ журналистики. После победы на национальном конкурсе красоты она рассказывала редакции NEWSru.co.il, что всегда мечтала о славе, но никогда не верила, что эта мечта осуществима. На конкурс Николь записала ее подруга, и школьница сначала вообще не придала этому значения. Поэтому приглашение на финал конкурса было для нее почти полной неожиданностью.

"Мисс Израиль" слышала, что ее в израильских СМИ сравнивают с актрисой Галь Гадот, и гордится этим. "Галь Гадот мой кумир. Она не только прославила нашу маленькую страну, но и очень достойно ее представляет. Поэтому для меня это сравнение – огромная честь", – говорит Николь.

После конкурса "Мисс Вселенная" Николь будет служить в ЦАХАЛе. В дальнейшем она хочет попробовать реализовать себя в качестве модели или актрисы, рассчитывая параллельно получить медицинское образование.